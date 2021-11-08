【領展823】領展擬斥33億入股悉尼3物業、股價升近2%　兩屬百年歷史建築

▲ 【領展收購】領展擬斥33億購悉尼3物業 2個屬百年歷史建築

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領展 （00823） 周日公布，收購澳洲悉尼新南威爾士3個零售物業50%權益，總成交額達5.382億澳元（相當於33.126億港元）。領展收購這三個澳洲物業股權前，在澳洲悉尼持有一項辦公室物業「100 Market Street」。領展周一股價升近2%，高見70.2元。

領展最新收購項目分別是：

悉尼維多利亞女王大廈（Queen Victoria Building，QVB）連停車場分租租約669個泊車位，合約代價2.771億

The Galeries，合約代價1.499億澳元澳元

The Strand Arcade，合約代價1.112億澳元

領展指出，收購資金由現金儲備及債務融資撥資，收購事項不會對領展之財務狀況構成任何重大不利影響。交易完成後，領展債務對資產總值比率將由約20.1%增加至21.4%。

據領展介紹，QVB建於1898年，已被列為古蹟，為6層商場（包括地庫樓層），可出租總面積為14,016平方米。其亦擁有位於地庫的669個泊車位。QVB過去一直用作演奏廳、圖書館及市議會。QVB由154名租戶佔用91.4%，按租金收入計，該物業之加權平均租期為2.1年，現時淨收入約為3,130萬澳元。

The Strand Arcade亦已列作古蹟，建於1891年，為7層零售商場（包括地庫），可出租總面積為5,738平方米。由76名租戶佔用89.3%。按租金收入計，該物業之加權平均租期為2.2年，現時淨收入約為1,100萬澳元。

領展：收購事項有助投資組合地域多元化

The Galeries為4層商場，可出租總面積為14,994平方米；由72名租戶佔用99.0%。按租金收入計，該物業之加權平均租期為3.8年，現時淨收入約為1,720萬澳元。

領展表示，收購事項有助於領展現有投資組合的地域多元化，符合領展之投資策略，即投資於可增加收益及創造收入並具備長遠增長潛力的房地產。於成交後，目標物業將被持有作長線投資，這將擴大領展於澳洲市場的業務範圍，並推動物業組合增長。

領展早前已訂出業務策略，在內地一線城市、周邊三角州以外，會在澳洲、新加坡、英國、日本物色物業組合投資。

記者：譚志偉

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