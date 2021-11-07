  • 25°C
香港時間 : 20211107日 (日) 20:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
在App開啟
立即掃描下載

【領展收購】領展擬斥33億購悉尼3物業 2個屬百年歷史建築

19:15 2021/11/07

分享：

【領展收購】領展擬斥33億購悉尼3物業 2個屬百年歷史建築

    點擊圖片放大
    +7
    +6

領展 （00823） 公布收購澳洲悉尼新南威爾士3個零售物業50%權益，總成交額達5.382億澳元（相當於33.126億港元），領展收購的3個物業為悉尼維多利亞女王大廈（Queen Victoria Building，QVB）連停車場分租租約之669個泊車位、The Galeries以及The Strand Arcade，合約代價分別為2.771億、1.499億及1.112億澳元。

領展指出，收購資金由現金儲備及債務融資撥資，收購事項不會對領展之財務狀況構成任何重大不利影響。交易完成後，領展債務對資產總值比率將由約20.1%增加至21.4%。

領展表示，收購事項有助於領展現有投資組合的地域多元化，符合領展之投資策略，即投資於可增加收益及創造收入並具備長遠增長潛力的房地產。於成交後，目標物業將被持有作長線投資，這將擴大領展於澳洲市場的業務範圍，並推動物業組合增長。

據領展介紹，QVB建於1898年，已被列為古蹟，為6層商場（包括地庫樓層），可出租總面積為14,016平方米。其亦擁有位於地庫的669個泊車位。QVB過去一直用作演奏廳、圖書館及市議會。QVB由154名租戶佔用91.4%，按租金收入計，該物業之加權平均租期為2.1年，現時淨收入約為3,130萬澳元。

The Strand Arcade亦已列作古蹟，建於1891年，為7層零售商場（包括地庫），可出租總面積為5,738平方米。由76名租戶佔用89.3%。按租金收入計，該物業之加權平均租期為2.2年，現時淨收入約為1,100萬澳元。

The Galeries為4層商場，可出租總面積為14,994平 方米；由72名租戶佔用99.0%。按租金收入計，該物業之加權平均租期為3.8年，現時淨收入約為1,720萬澳元。

 

 

港股 領展房產基金（00823） 收購

下一篇文章

【TSLA】馬斯克Twitter問「我該出售手上1成Tesla股票嗎」　獲超過5成半網民支持
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人民幣存款】人民幣定存息高見13.88厘　7日速賺最多2.7萬元利息
【人民幣存款】人民幣定存息高見13.88厘　7日速賺最多2.7萬元利息
【港元定存】港元定存7天速賺5千 大跌市變避險天堂
【港元定存】港元定存7天速賺5千 大跌市變避險天堂
【人幣定存】人幣定存罕現13.88厘破頂息 大小行頻加息搶吸跨年錢
【人幣定存】人幣定存罕現13.88厘破頂息 大小行頻加息搶吸跨年錢
【宏利派息】宏利宣布派息翌日 突加碼多派18%
【宏利派息】宏利宣布派息翌日 突加碼多派18%
【恒大3333】傳被要求以個人財產還債　許家印身家到底有多厚？
【恒大3333】傳被要求以個人財產還債　許家印身家到底有多厚？
【英鎊定存】英鎊定存最高12厘 賺息彌補鎊滙急跌
【英鎊定存】英鎊定存最高12厘 賺息彌補鎊滙急跌
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款