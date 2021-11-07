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【新冠疫苗】英改加強劑安排 准民眾提前1個月預約

環球社會熱點 18:51 2021/11/07

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英國政府為加快新冠疫苗加強劑接種進度，決定更改接種計劃安排。合資格民眾完成接種疫苗後，原本要等候半年才可預約打加強劑。但政府批准民眾提前一個月預約，料能加快接種加強劑流程。

俄羅斯停工一周 仍日增4.1萬確診創新高 【下一頁】

英國開放完成接種疫苗6個月的50歲以上人士及高危群體接種加強劑，累計已有超過930萬人接種。

人們接種疫苗6個月後，抗體會逐漸減弱。英國政府宣布更新加強劑預約系統安排，由周一（8日）起批准民眾提前一個月預約接種。

因此部分人如提前預約，有機會在完成接種滿6個月當日接種加強劑，而無須再額外等候數天甚至數周。

除了透過網上預約系統外，民眾可致電熱綫預約接種加強劑，也可在英國各地數百個無需預約的場所即場接種。

【新冠疫苗】拜登下令美企強制員工接種 遭法院叫停 【下一頁】

英格蘭目前約3成80歲及以上人口和4成50歲及以上人口，尚未接種加強劑。英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）敦促長者及高危群體接種加強劑，以歡度聖誕節。

賈偉德表示年輕人應該敦促父母等長輩接種加強劑以及流感疫苗。他又稱如果民眾團結一致，英國就無需再恢復防疫限制，民眾也能好好享受聖誕節。

英格蘭國民保健服務（NHS England）表示截至上周六（6日），1,200萬獲邀的民眾當中已有800萬人接種加強劑。當局下周起會再邀請400萬合資格民眾預約接種。

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責任編輯：鄭錦玲

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