美國德州音樂節發生人踩人意外 造成8死300人傷

美國德州休斯頓音樂節上周五（5日）發生人踩人事件，造成最少8人死亡，約300人受傷。當地警方調查指，有醫護人員稱有保安被人在頸部注射藥物後失去知覺。警方會繼續翻閱事發時影片、調查導致人踩人意外原因。

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美國德州休斯頓上周五舉行一連兩日音樂節Astroworld Festival，首日已發生人踩人意外，造成最少8人死亡。死者年齡介乎14至27歲，另有約300人受傷，仍有13人留醫。

休斯頓消防隊長培尼亞（Samuel Pena）指，當日有5萬名觀眾參加音樂節活動，事發晚上9點，饒舌歌手Travis Scott登場時，台下民眾紛紛湧向舞台前方，部分觀眾摔倒並失去知覺，造成恐慌，引發人踩人意外。

培尼亞續指，大部份傷者在音樂節設立的臨時醫院接受治療，有17人送院救治，其中11人心臟一度停頓。

休斯頓警察局長芬納 （Troy Finner） 稱，警方接獲醫護人員報告，發現有保安人員被人在頸部注射藥物後失去知覺，據悉該名保安嘗試捉住一名觀眾但不果，其後感到頸部刺痛。

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當局會就人踩人悲劇進行深入調查，不排及兇殺案及毒品等原因，同時會翻閱現時影片，調查民眾擁擠及阻止他們逃離現場的原因。

網上影片顯示，意外發生時，Travis Scott多次暫停表演，更呼叫保安人員為台下觀眾求救。當地媒體報道指，Travis Scott向其中兩名傷者提供接近7,000美元（約5.46萬港元）現金作意外補償。

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責任編輯：郭麗明