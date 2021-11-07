蘇伊士運河通行費加價6% 供應鏈增通脹壓力

蘇伊士運河為全球貨運重要航道，埃及當局宣布明年2月起，蘇伊士運河通行費加價6%。全球大量貨船經蘇伊士運河航行，蘇伊士運河通行費加價料為全球供應鏈帶來進一步通脹壓力。

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蘇伊士運河管理局宣布，絕大部分船隻的通行費於明年2月起加價6%。而郵輪及運送液化天然氣（LNG）的船隻則不受加價影響。當局指郵輪業受疫情重挫，因此決定不會加通行費。

蘇伊士運河為歐亞之間最短航綫，全球12%貨運取道蘇伊士運河。自多國解除首波疫情封鎖措施以來，蘇伊士運河管理局也受惠於經濟反彈。

當局引述國際貨幣基金組織（IMF）及世界貿易組織（WTO）的預測，指明年全球貿易量將錄得6.7%的增長，稱航運商也能獲利甚豐。

蘇伊士運河上月有1,847艘貨船通行，按年增長達14%。而經過運河的船隻航行噸位也破紀錄，達到1.12億噸。

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雖然巨型貨輪長賜輪今年3月擱淺，導致蘇伊士運河堵塞停擺近一周。但蘇伊士運河管理局上一個財政年度仍錄得破紀錄收入，收入增至58.4億美元（約455.5億港元）。

但研究公司Forrester副總裁兼首席分析師勞里（George Lawrie）指，全球航運業經歷長賜輪的破壞後，仍處於復甦階段。

疫情導致全球消費及購物模式轉變，增加對北美及歐洲貨櫃運輸進口商品的需求。他指出亞洲成品的航運服務需求也很大，通行費加價料帶來進一步通脹壓力。

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責任編輯：鄭錦玲