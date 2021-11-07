▲ 【股神巴菲特】巴郡第3季現金儲備破紀錄達1492億美元 連續4季淨賣出股票

「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美：BRK）公布第3季業績，期內營運利潤為64.7億美元，較去年同期增長18%；每股A股營運利潤約4331美元，略低過市場預期的每股4493美元。不過，上季巴郡斥資76億美元回購，首3季回購超過202億美元，但截至9月底，巴郡現金儲備達到創紀錄的1492億美元。

巴郡上季再錄淨減倉，淨賣出股票約20億美元，為連續4季錄淨賣出股票。

期內巴郡股票投資的回報總額僅為38億美元，去年同期則為248億美元，巴郡強調，投資者不應過多關注其投資損益的季度變化。

巴郡上季純利按年跌65.7%至103億美元，即每股 A 股 6,882 美元，但該行認為，淨收入出現巨大季度波動是由無法控制的會計規則造成。

巴郡表示，隨著需求開始恢復到疫情前水平，很多企業從經濟重啟中受益，第三季度，其鐵路、公用事業和能源部門的營業收入按年增長11%至30.3億美元。

相關文章：

【元宇宙】Nvidia市值突破7000億美元 超越巴郡成第七大美股

【股神巴菲特】巴郡減持通用汽車、雪佛龍 削製藥股持倉

【股神巴菲特】巴菲特投資旗艦巴郡次季純利升7% 斥468億元回購股份

編輯：李哲毅