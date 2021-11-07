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【股神巴菲特】巴郡第3季現金儲備破紀錄達1492億美元　連續4季淨賣出股票

股市 17:37 2021/11/07

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【股神巴菲特】巴郡第3季現金儲備破紀錄達1492億美元　連續4季淨賣出股票

「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美：BRK）公布第3季業績，期內營運利潤為64.7億美元，較去年同期增長18%；每股A股營運利潤約4331美元，略低過市場預期的每股4493美元。不過，上季巴郡斥資76億美元回購，首3季回購超過202億美元，但截至9月底，巴郡現金儲備達到創紀錄的1492億美元。

巴郡上季再錄淨減倉，淨賣出股票約20億美元，為連續4季錄淨賣出股票。

期內巴郡股票投資的回報總額僅為38億美元，去年同期則為248億美元，巴郡強調，投資者不應過多關注其投資損益的季度變化。

巴郡上季純利按年跌65.7%至103億美元，即每股 A 股 6,882 美元，但該行認為，淨收入出現巨大季度波動是由無法控制的會計規則造成。

巴郡表示，隨著需求開始恢復到疫情前水平，很多企業從經濟重啟中受益，第三季度，其鐵路、公用事業和能源部門的營業收入按年增長11%至30.3億美元。

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編輯：李哲毅

美股 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 回購 純利 巴菲特

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