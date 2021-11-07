【航空復甦】美國航空提供高達300%假期獎金　免因人手不足取消航班

▲ 美國航空打算為假期工作的空中服務員提供一筆過假期獎金。（法新社圖片）

疫情靠穩，航空業逐步復甦，美國航空將會為假期工作的空中服務員提供一筆過假期獎金，最高可達薪金300%。

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綜合外電報道，美國航空在萬聖節周末因人手不足，而取消數千班航班。日前該企向員工發放內部備忘，計劃向假期工作的空中服務員提供一筆過假期獎金。由11月23日至29日、12月22日至明年1月2日，期間當值的空中服務員將會獲得150%獎金。而11月15日至1日2日起，從未缺勤的空中服務員，更會獲得300% 獎金。

美國航空營運總監David Seymour 在內部備忘中提到，該企希望確保11、12月的航班編排可滿足客人需求，而且人員配備可支持有關運作。

美國航空在疫情大流行期間，解僱了8000名空中服務員。該企現預計第四季度將有 4,000 名新成員加入公司，到 12 月底，該航空公司將額外招聘 600 名空中服務員。據報告指，已有近1800名空中服務員已於11月不再休假，重返工作；12月將會另有800名員工開始工作。美國航空表示，該公司目前擁有 24,000 名空中服務員。

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責任編輯：葉泳珊