  • 27°C
香港時間 : 20211107日 (日) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航空復甦】美國航空提供高達300%假期獎金　免因人手不足取消航班

商業 17:23 2021/11/07

分享：

美國航空打算為假期工作的空中服務員提供一筆過假期獎金。（法新社圖片）

疫情靠穩，航空業逐步復甦，美國航空將會為假期工作的空中服務員提供一筆過假期獎金，最高可達薪金300%。

【美國航空業】強烈風暴阻礙人員調配　 美國航空周末取消1400多個航班

綜合外電報道，美國航空在萬聖節周末因人手不足，而取消數千班航班。日前該企向員工發放內部備忘，計劃向假期工作的空中服務員提供一筆過假期獎金。由11月23日至29日、12月22日至明年1月2日，期間當值的空中服務員將會獲得150%獎金。而11月15日至1日2日起，從未缺勤的空中服務員，更會獲得300% 獎金。

美國航空營運總監David Seymour 在內部備忘中提到，該企希望確保11、12月的航班編排可滿足客人需求，而且人員配備可支持有關運作。

美國航空在疫情大流行期間，解僱了8000名空中服務員。該企現預計第四季度將有 4,000 名新成員加入公司，到 12 月底，該航空公司將額外招聘 600 名空中服務員。據報告指，已有近1800名空中服務員已於11月不再休假，重返工作；12月將會另有800名員工開始工作。美國航空表示，該公司目前擁有 24,000 名空中服務員。

【蘋果電腦】木製機身蘋果電腦拍賣　估價高達467萬港元

【疫市收購】Jolibee收購珍珠奶茶品牌「迷客夏」　擬供應至旗下中餐廳

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【電影票房】《永恆族》首日全球票房勁收1.5億　表現勝《尚氣》、《黑寡婦》
2021/11/06
【電影票房】《永恆族》首日全球票房勁收1.5億　表現勝《尚氣》、《黑寡婦》
【元宇宙】元宇宙新發展方向曝光　開設實體零售店展示VR裝置
2021/11/06
【元宇宙】元宇宙新發展方向曝光　開設實體零售店展示VR裝置
【美國經濟】美國10月就業人數遠超預期　按月增加53.1萬人
2021/11/06
【美國經濟】美國10月就業人數遠超預期　按月增加53.1萬人
【蘋果電腦】木製機身蘋果電腦拍賣　估價高達467萬港元
2021/11/06
【蘋果電腦】木製機身蘋果電腦拍賣　估價高達467萬港元

你可能感興趣

【電影票房】《永恆族》首日全球票房勁收1.5億　表現勝《尚氣》、《黑寡婦》
16:30 2021/11/06
【電影票房】《永恆族》首日全球票房勁收1.5億　表現勝《尚氣》、《黑寡婦》
【元宇宙】元宇宙新發展方向曝光　開設實體零售店展示VR裝置
11:15 2021/11/06
【元宇宙】元宇宙新發展方向曝光　開設實體零售店展示VR裝置
【美國經濟】美國10月就業人數遠超預期　按月增加53.1萬人
15:30 2021/11/06
【美國經濟】美國10月就業人數遠超預期　按月增加53.1萬人
航空 美國 美國航空 航空業 疫情

下一篇文章

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電影票房】《永恆族》首日全球票房勁收1.5億　表現勝《尚氣》、《黑寡婦》
【電影票房】《永恆族》首日全球票房勁收1.5億　表現勝《尚氣》、《黑寡婦》
【Netflix X Balmain】Netflix攜手Balmain推首個精品聯乘　以電影《復仇之淵》為主題
【Netflix X Balmain】Netflix攜手Balmain推首個精品聯乘　以電影《復仇之淵》為主題
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【電動車】傳統燃油車消失　恐對Uber、Lyft等業者不利
【電動車】傳統燃油車消失　恐對Uber、Lyft等業者不利
【疫市收購】Jollibee收購珍珠奶茶品牌「迷客夏」　擬供應至旗下中餐廳
【疫市收購】Jollibee收購珍珠奶茶品牌「迷客夏」　擬供應至旗下中餐廳
【蘋果電腦】木製機身蘋果電腦拍賣　估價高達467萬港元
【蘋果電腦】木製機身蘋果電腦拍賣　估價高達467萬港元
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款