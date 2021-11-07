【TSLA】馬斯克Twitter問「我該出售手上1成Tesla股票嗎」　獲超過5成半網民支持

▲ 【TSLA】馬斯克Twitter問「我該出售手上1成Tesla股票嗎」 超過5成半網民支持

全球首富、電動車巨企Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）周日（7日）在Twitter發起網路投票，詢問網民自己是否應該出售10%的Tesla持股，強調無論結果如何，都將遵守這次投票的結果。以上周五Tesla 收市價計，這批Tesla股份價值約270億美元，現時超過56.4%網民支持馬斯克出售股份。

近月美國參議院部分民主黨成員提出，要針對億萬富翁的「未實現收益」收取23.8%的「億萬富翁稅」。馬斯克在Twitter 發文指：「最近很多人認為未實現的收益是避稅的一種手段，所以我建議出售手上10% 的Tesla股票。你們支持這項提議嗎？」

馬斯克又稱：「無論結果如何，都將遵守這次投票的結果。要注意的是，我沒有從任何地方領取現金工資或獎金。我只有股票，所以我個人納稅的唯一方法就是賣股票。」

截至上周五（5日），Tesla 股價報1222.09美元，市值1.21萬億美元。截至去年12月，馬斯克持有Tesla 約 22.4% 的已發行股份。

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