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【TSLA】近204萬網民贊成馬斯克出售1成Tesla股票　Tesla德國股市挫8% （第三版）

15:31 2021/11/08

分享：

【TSLA】馬斯克Twitter問「我該出售手上1成Tesla股票嗎」　

全球首富、電動車巨企Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）周日（7日）在Twitter發起網路投票，詢問網民自己是否應該出售所持的10%Tesla股份，賣股決定的投票結果出爐，吸引近352萬人參與，當中58%（即約204萬）Twitter網民支持馬斯克賣股。馬斯克此前強調，無論結果如何都會遵守投票結果。截至本港時間下午3時12分，Tesla在德國Tradegate交易所跌逾8%。

以Tesla上周五（5日）收市價計，有關的Tesla股份價值約270億美元。

最終投票結果出爐，近58%人支持馬斯克賣股。

近月美國參議院部分民主黨成員提出，要針對億萬富翁的「未實現收益」收取23.8%的「億萬富翁稅」。馬斯克在Twitter 發文指：「最近很多人認為未實現的收益是避稅的一種手段，所以我建議出售手上10% 的Tesla股票。你們支持這項提議嗎？」

馬斯克又稱：「無論結果如何，都將遵守這次投票的結果。要注意的是，我沒有從任何地方領取現金工資或獎金。我只有股票，所以我個人納稅的唯一方法就是賣股票。」

截至上周五（5日），Tesla 股價報1222.09美元，市值1.21萬億美元。截至去年12月，馬斯克持有Tesla約22.4%的已發行股份。

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