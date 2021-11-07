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美眾院通過1萬億美元基建方案 13共和黨人倒戈

環球經濟金融 16:25 2021/11/07

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美國眾議院上周五（5日）以228票贊成、206票反對通過1萬億美元基建方案，有13名共和黨人倒戈支持這項1萬億美元基建方案。原先堅拒讓步的大部分民主黨進步派人士，最終願意贊成議案通過。美國總統拜登形容通過議案是國家前進的重要一步。

美國國會終通過萬億基建方案 待拜登簽署 【下一頁】

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）原計劃上周五，同時表決1萬億美元案基建方案與刺激經濟方案。但佩洛西當日下午透露，因應民主黨溫和派人士要求，加上刺激經濟方案需要取得國會財政辦公室的成本估算報告，決定先表決基建方案。

雖然民主黨屬眾議院多數黨，若只要有超過3名民主黨人倒戈投反對票，基建方案就有機會無法通過。

黨內有近百名進步派眾議員本來仍堅持，基建方案需與刺激經濟方案捆綁表決。據悉，民主黨内的談判也一直持續至深夜。民主黨溫和派人士其後承諾，稱只要關鍵的財政預算按預期進行，就不會遲於11月15日當周支持經濟刺激方案。

進步派眾議員代表之一的賈亞帕爾（Pramila Jayapal），表明她的成員不會阻止基礎設施法案。

拜登下令美企強制員工接種 遭法院叫停 【下一頁】

基建方案以228票贊成、206票反對的票數成功通過，有13名共和黨議員倒戈支持議案、而民主黨進步派議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC） 、鮑曼（Jamaal Bowman）及布殊（Cori Bush）等人，仍堅持反對通過議案。

民主黨部分溫和派人士批評投反對票的進步派議員做法，紐約州眾議員蘇奧齊（Tom Suozzi）指形容他們的行為毫不合理，並非幫助國家及改善民眾生活，會使人深感厭倦。

拜登得悉基建方案成功通過後，形容是議案通過是國家帶領前進的重要里程碑，他將簽署使法案生效。

責任編輯：郭麗明

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