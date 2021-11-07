俄羅斯停工一周 仍日增4.1萬確診創新高

俄羅斯上月底因應疫情嚴峻宣布全國停工一周，首都莫斯科更重新實施封城。但俄羅斯上周六（6日）仍錄得超過4.1萬宗確診創新高，同日更錄得過千名新冠患者死亡。

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俄羅斯政府上周六宣布單日新增41,335宗確診個案，累計確診超過870萬宗。同日新增1,188名新冠患者死亡，略低於前一日的1,192宗。

雖然俄羅斯已推出多款國產新冠疫苗，但全國僅有約33.8%人口完成接種疫苗。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上月底下令，全國由10月30日至11月7日期間停工一周。

莫斯科早前再次封城，只容許藥房及超級市場等重要商戶維持營業，而學校、健身室、美容院等場所都暫時關閉。

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由於停工後確診數字仍繼續增加，俄羅斯諾夫哥羅德（Novgorod）等地區宣布由周一（8日）起，再延長停工措施一周。

至於莫斯科政府則表示首都疫情穩定，民眾周一起可復工。但莫斯科將繼續實施部分防疫限制，包括60歲以上未接種新冠疫苗者的居家令、企業最少3成員工必須留在家中工作、劇院等場所要求出示綠色通行證。

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責任編輯：鄭錦玲