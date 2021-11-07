【新冠疫苗】拜登下令美企強制員工接種 遭法院叫停

美國政府上周要求100人以上企業要明年1月4日前，強制員工接種新冠疫苗或每周檢測，共和黨入稟法院挑戰上述措施。美國聯邦法院暫緩政府要求企業強制接種的安排，司法部將於周一（8日）進行答辯。

美國推企業強制接種 明年初打齊針或檢測 【下一頁】

根據美國職業安全與健康管理局（OSHA）早前發出的指引，100人以上企業需於下月4日起，為接種疫苗員工提供休假，或是確保未接種員工必須戴口罩。而企業於明年1月4日要確保員工完成接種或每周檢測，指引於上周五（5日）生效。

共和黨控制的德州、路易斯安那、密西西比、南卡羅來納及猶他州，連同部分私營企業及宗教團體上周五（5日）入稟法院作出挑戰。

美國第五巡迴上訴法院三名法官表示，他們有理由相信拜登（Joe Biden）政府的措施存在嚴重法定及憲法問題，裁定在法院深入評估期間暫緩執行。法院要求美國司法部在當地周一進行答辯。

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有份入稟的路易斯安那州檢察長蘭德里（Jeff Landry）表示，法院的判決是捍衛僱主和員工自由的一大勝利。他形容拜登政府的要求非法，稱法院行動有助審查措施，及阻止措施繼續推進。

至於美國勞工部則表示，當局對要求企業強制員工接種的法律權力充滿信心，強調《職業安全與健康法》明確賦予OSHA在緊急情況下迅速採取行動的權力。

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責任編輯：鄭錦玲