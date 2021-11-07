【MIRROR】旅發局復辦除夕倒數活動 MIRROR有份出席跨年倒數演唱會 三千門票免費抽

香港旅遊發展局宣布，將會復辦除夕倒數實體活動，首次舉辦「香港跨年倒數演唱會」﹐選址西九文化區藝術公園作戶外演出。該演唱會更會以電視及網上直播至全球各地，讓市民及旅客無論身處何地，都能感受倒數一刻的熱鬧氣氛。

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資料顯示，演唱會將以強大陣容，包括MIRROR、江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）等，聯同在2019年成為亞洲首個榮獲英國《留聲機》年度管弦樂團大獎、獲譽為亞洲頂尖古典管弦樂團之一的香港管弦樂團，攜手呈獻一場萬眾期待的跨年演唱會。

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此外，演唱會將免費供市民親身入場觀看，由於須遵守現行社交距離措施，座位數目有限，加上預計反應熱烈，旅發局會以抽獎形式送出3,000 張門票，被抽中的1,500名市民每人可獲兩張門票，以邀請一名同行者。市民可於11月15日至24日期間，登入活動網站 https://nycdconcert.discoverhongkong.com 參加抽獎。

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記者：林衛