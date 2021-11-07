【本港財政】今年度財政赤字或遠低於年初估算 陳茂波稱土地收入達新高

財政司司長陳茂波在《司長隨筆》表示，轉眼間已踏入11月，正籌備開展下年度財政預算案的諮詢工作。受惠於出口暢旺和疫情逐步受控，本港經濟逐步改善，電子消費券為餐飲、零售和服務業市道帶來提振作用，這都為政府收入奠下改善的空間。

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此外，部份市區優質地段地皮高價售出、市場對樓市前景的情緒偏向正面，發展商因而更積極補地價以發展用地，令相關收入達歷史新高，截至10月底逾400億元；加上上半年樓市、股市暢旺，物業及股票印花稅收入亦高於預期。他預計，今年度的財政赤字將遠低於年初時的估算。

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文章中又指出，今年源自土地的非經常收入可觀，部份彌補了開支急增的問題。但是，正如個人理財，如果在樓市、股市賺到錢，獲利後當然可以用作其他投資和消費，但總不能因一次獲利而預期未來會持續同樣獲利。如果按此預期而承諾在經常項目大增開支，這種「透支未來」的想法將潛藏難以評估的風險。事實上，政府之前承諾的一些牽涉大額經常開支的措施，例如60至64歲人士的2元乘車優惠、放寬領取長者生活津貼條件及為低收入人士代供強積金等，其財政影響在未來的財政年度才會反映出來。

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陳茂波認為，應對過去兩年的疫情和經濟下行，我們採取了力度甚大的逆周期措施以緩減經濟下行對市民及企業帶來的壓力，包括多年來坊間俗稱「派糖」的「一次過措施」，例如退稅、退差餉等。但是，香港稅基狹窄，意味受惠於退稅的人數佔總人口的比率相對有限。而即使部份市民居於自置物業，但不少是租樓的小市民，未能受惠於退差餉。可以說，推行每項一次過措施，既需考慮行政上的可執行性和效率，也要考慮「覆蓋寬廣度」和「是否公平」等問題。

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記者：林衛