【晶片短缺】美國半導體產業鏈不齊全 鴻海稱設廠成本遠超預期

自疫後爆出晶片短缺，觸發各國醒覺半導體產業自主的問題，美國、德國及日本均聲稱要建立晶片生產基地，並引入海外的技術。

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台積電創辦人張忠謀日前指出美國半導體供應鏈不完整，生產成本高。鴻海董事長劉揚偉對此表示，在美國設廠不止看工廠本身，還要看基礎設施，如果缺乏基礎設施，就算有工廠也無法發揮；如果供應鏈數量不足，可能導致生產成本上升。

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他又表示，鴻海在美國威斯康辛州設有工廠，原本預估在當地設廠成本會比在中國高出30%。但實際遠高於這個數字，因為缺乏基礎設施，整體成本可能接近翻倍，比原本預估的30%至40% 還高。

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記者：林衛