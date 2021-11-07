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【券商點睇】11月港股反彈行情難維持 關注10隻景氣度向上龍頭

股樓投資 16:05 2021/11/07

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平安證券指出，恒生指數10月以3.3%的月度漲幅，位居全球主要股指中上，全球股市整體強勢，發達市場顯著強於新興市場。

【至叻板塊】港股氣氛差周期板塊仆直 手機部件股爆冷跑出，請按【見下頁

但11月又是另一個光景，港股甫開局已失守25000點。該行認為，港股前期的反彈可能難以持續，11 月不排除出現遇阻回落的可能性。加上，美國聯儲議息局會議發布Taper計劃與溝通後續加息等擾動，港股整體性行情難現。

即睇平安證券關注十大金股：

    點擊圖片放大
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因此，該行傾向「揀股不揀市」的策略，推薦關注景氣度向上的個股機會。雖然周期景氣度下滑，但電力等公用事業可能還是具備向上景氣，消費內的潮玩等「悅己型」消費與必需消費，以及互聯網龍頭也具備配置價值。

【同場加映】iM會客室：恒指24500能否靠穩？ 元宇宙可拯救科網股？

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記者：林衛

恒生指數 港股 板塊

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