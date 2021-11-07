【至叻板塊】港股氣氛差周期板塊仆直 手機部件股爆冷跑出

過去一周，港股市況可用慘不忍睹來形容，單看恒指一周跌區區500點，但25000點再次失陷，個別股份更呈現暴插，似乎形勢不容樂觀。

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在本刊追蹤的50多個板塊中，上周僅9個板塊報升，幅度介乎3.2%至0.2%，其餘板塊皆回落。表現至叻板塊為手機部件，可謂爆冷跑出，主要多得高偉電子（01415）、舜宇光學（02382）生性，帶挈整個板塊平均升3.2%。

即睇過去一周至叻板塊：

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反之，佳兆業（01638）出事，拖累內房、物管股全綫仆直，兩板塊平均下跌10.8%及9.2%。此外，中央訂煤炭上限價，也打擊鋼鐵、金屬板塊。其中，鋼鐵板塊最傷，一周平均挫14.7%。

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記者：林衛