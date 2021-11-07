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【股神巴菲特】巴郡現金儲備破紀錄至1492億美元 上季續增股票回購

股樓投資 15:08 2021/11/07

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股神巴菲特（Warren Buffett）的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）公布的第三季業績顯示，該公司營業收入維持增長，較去年同期上升18%，至64.7億美元，淨利潤103.4億美元，同比下降66%。

【TESLA】Elon Musk發起網民投票 決定是否賣Tesla股票，請按【見下頁

更為矚目的是，巴郡繼續水浸眼眉，現金儲備達到創紀錄的1492億美元，資金無出路，唯有回購自家公司股份。巴郡表示，在第三季度回購了76億美元的股票，超過了第二季總計60億美元的股票回購，是自2018年巴菲特改變投資策略以來第三高的股票回購水平。

【延伸閱讀】11月策略：11月港股反彈行情難維持 關注10隻景氣度向上龍頭，請按【】

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業務方面，巴郡旗下的保險公司受到了包括颶風艾達（Ida）在內的風暴的衝擊，該業務的承保損失在第三季擴大到7.84億美元，較去年同期2.13億美元的損失進一步擴大，其三大保險集團都報告了承保損失。

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記者：林衛

巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 回購 巴菲特 美股

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