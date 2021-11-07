【TESLA】Elon Musk發起網民投票 決定是否賣Tesla股票

因應美國參議院民主黨提出擬針對億萬富翁的「未實現收益」（unrealized gain）徵收的「富人稅」提案。特斯拉（TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在Twitter發起投票諮詢網民意見。

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馬斯克表示，「最近有很多人認為未實現收益是一種避稅手段，所以我建議出售10%的特斯拉股票。你們是否支持這項提議？」，而且無論結果如何，都將遵守這次投票的結果。

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自帖文一出，網民反應熱烈，投票超過12小時，已有250多萬人投票，暫時有56%贊成出售股票。據報道，截至今年6月30日，馬斯克持有的特斯拉股份約為1.7億股。上周1五（5日）特斯拉收報1,222.09美元，換言之，出售10%的股票，總值約為210億美元。

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記者：林衛