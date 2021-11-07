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【雙十一】市監局規範「雙十一」促銷活動 禁止先提價後打折

股樓投資 14:44 2021/11/07

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國家市場監管總局發布《關於規範「雙十一」網絡促銷經營活動的工作提示》，明確禁止採取「先提價後打折」、虛構原價、不履行價格承諾等違法方式開展促銷。監管部門提示，「雙十一」期間，廣大消費者應當理性消費，同時提高維權意識，遇到侵權行為應當及時向平台企業或市場監管部門投訴舉報，運用法律武器維護自身合法權益。

【小米1810】小米雙11銷售額已超過100億元人民幣 料今年表現勝舊年，請按【見下頁

此外，《工作提示》還嚴格規範廣告發布行為。提升廣告審核水平，杜絕虛假宣傳、低俗廣告，有效攔截虛假違法廣告。同時，嚴格禁止不正當競爭行為。不得通過排除、限制競爭及妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務等開展促銷。防止虛假交易、刷單炒信、虛假評價等不正當競爭違法行為發生。嚴格防範經營假冒偽劣商品行為。

【延伸閱讀】大行報告：星展預測恒指未來12個月目標28500點 推薦10隻必買股，請按【見下頁

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《工作提示》要求屬地市場監管部門加強指導，通過綫下約談、綫上指導和宣傳教育等方式，督促指導平台企業履行法定義務，落實主體責任；強化監測監管，嚴厲查處違法違規行為，暢通投訴舉報渠道，保護消費者合法權益，規範網絡交易市場秩序。

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記者：林衛

經濟 維權 銷售 雙十一

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