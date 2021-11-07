【美股焦點】美股新高之際 眾議院通過萬億美元基建方案 拜登將簽署生效

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美國眾議院以228票對206票，並獲得13名共和黨人支持，通過1萬億美元的兩黨基礎建設方案，其中包括交通、寬頻及公用事業資金，該法案於8月時已由參議院通過，並將交給拜登簽署生效。市場預期將有助美股表現。
兩黨基礎建設方案重點
外電報道指，在極端天氣的巨大壓力下，華盛頓多年來一直推動通過法案，以升級交通及公用設施，與此同時，在供應鏈樽頸導至美國消費價格上升，方案亦有助於商品的流通。
民主黨同時計劃通過基建法案，以及民主黨1.75萬億美元的社會安全網及氣候計劃，但一些中間派要求國會預算局評估社會支出計劃對預算的影響，因而押後表決。經過拜登與進步派民主黨人數小時談判，以支持基建法案，令該黨自由派議員獲得支持，以贊成更大支出計劃的社會及氣候計劃，令到議案將來獲得通過掃除了關鍵障礙。
國會進步派民主黨人表示，支持基建法案，以換取社會保障法案最遲於11月15日獲得通過，一個由5名中間派組成的小組分別發表聲明，稱在國會預算局評估之前，將更好地立法，以減輕對長期預算赤字的擔憂。
在眾議院投票後，拜登表示，法案將創造百萬個就業機會，將氣候危機轉為機遇。
記者：譚志偉