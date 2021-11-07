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【美股焦點】美股新高之際 眾議院通過萬億美元基建方案 拜登將簽署生效

07:59 2021/11/07

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【美股焦點】美股新高之際 眾議院通過萬億美元基建方案 拜登將簽署生效

美國眾議院以228票對206票，並獲得13名共和黨人支持，通過1萬億美元的兩黨基礎建設方案，其中包括交通、寬頻及公用事業資金，該法案於8月時已由參議院通過，並將交給拜登簽署生效。市場預期將有助美股表現。

兩黨基礎建設方案重點

  • 5500億美元：投入交通、公用電網和寬頻項目
  • 其中1100億美元：道路、橋樑和其他重大項目
  • 其中660億美元：客運和貨運鐵路
  • 其中390億美元：交通運輸
  • 其中650 億美元：寬頻項目（疫情下的上網需求）
  • 其中550 億美元：供水系統包括更換鉛管

外電報道指，在極端天氣的巨大壓力下，華盛頓多年來一直推動通過法案，以升級交通及公用設施，與此同時，在供應鏈樽頸導至美國消費價格上升，方案亦有助於商品的流通。

民主黨同時計劃通過基建法案，以及民主黨1.75萬億美元的社會安全網及氣候計劃，但一些中間派要求國會預算局評估社會支出計劃對預算的影響，因而押後表決。經過拜登與進步派民主黨人數小時談判，以支持基建法案，令該黨自由派議員獲得支持，以贊成更大支出計劃的社會及氣候計劃，令到議案將來獲得通過掃除了關鍵障礙。

國會進步派民主黨人表示，支持基建法案，以換取社會保障法案最遲於11月15日獲得通過，一個由5名中間派組成的小組分別發表聲明，稱在國會預算局評估之前，將更好地立法，以減輕對長期預算赤字的擔憂。

在眾議院投票後，拜登表示，法案將創造百萬個就業機會，將氣候危機轉為機遇。

拜登將加大對國會民主黨人施壓 以推進支出法案

記者：譚志偉

美股 美國共和黨 美國民主黨 極端天氣 拜登 美國眾議院

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