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【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮

環球政經 06:38 2021/11/07

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Signal 最近宣布使用的伺服器及其程式將放棄開源，開源（Open-source），是一個與用家建立信心及保障其私隱的方法，而放棄開源則引起一陣討論。

當初不少人因不滿WhatsApp 修改私隱條款，擔心私隱受到侵犯的用戶，紛紛「轉會」到Signal，就是信賴Signal 點對點的加密服務及其開源政策，任何人都可以知道其原始碼，確保程式不會希隱藏功能，如後門監視，從而保障私隱，但Signal 此舉相令各用家大為失望。

至於放棄開源的原因？Signal 則解釋，是希望用家使用時可以避免接收大量垃圾訊息，以完善平台。有外國媒體指，轉用閉源代表團隊可以任意使用用家的資料，而用家卻不知情，而這種具爭議的政策通常會引起用家的不滿。有專家亦質疑Signal此舉是破壞其品牌的信譽及名聲，亦直言此舉會令其公司走向下波(Jump the shark)，跟WhatsApp和Facebook一樣，不再重視用戶的私隱度。

【延伸閱讀】郵政署請總務助理　時薪72元　協助公眾使用「安心出行」

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當初Signal打著尊重私隱、開源、點對點加密等旗號吸引客戶，而正是以上的特點才能吸引一班人轉會，但當用戶人數足夠或大量上升時，就改變其方針，令人感覺有點「過橋抽板」，其實客戶的信任才是對公司最好的支持，而Signal一路以來的形象就是尊重私隱，才可成功在各通訊應用程式突圍而出。相信用戶對此可能在另覓其他使用開源的應用程式，到時真是得不償失。

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撰文 : 龍瑞成

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