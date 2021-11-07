【氣候問題】瑞典環保少女： COP 26 是失敗的

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）正在英國格拉斯哥蘇格蘭展覽會議中心舉行中，由190多位世界領導人參加，還有數以萬計的談判者、政府代表、企業和公民參加為期12天的會議，將於11月12日結束。外界一些環保人士一向認為這種會議一般是「空口講白話」。而在會議其間，就有大批環保人士在同市發起遊行，其中包括著名瑞典環保少女格蕾塔·桑伯格（Greta Thunberg）。她在集會上提到，這次的COP26顯然是失敗的。她又表示COP26只是「兩星期的商業慶祝活動，各方都在說些廢話，繼續維持平常的商業活動及令自己有利可圖。」又引用《國王的新衣》表示各國對對氣候變化的冷漠態度。這翻話得到大部分環保人士的認同。

事實上，大部分國家都宣布了一堆減碳計畫，例如不再資助海外化石燃料，但一些更具體的建議則很少。各國對氣候問題的消極態度，也難免令引起公眾不滿，因為。其實在大會開始前，科學家和其他環保團體領袖預計這次所採取的減排行勳定會與之前截然不同，畢竟氣候變化在近年也愈演愈烈，正如英國首相約翰遜則把氣候問題喻為James Bond電影，他指出「我們的處境跟James Bond 大致相同，但遺憾的是，這不是一齣電影，未日裝置確實存在的。」

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筆者認為， 先不說甚麼改變世界的宏大理想，但無可否認，氣候問題的嚴重性已不是我們能視而不見的，正如2018年的超級颱風山竹帶來風暴潮，是香港風暴潮的最高紀錄，顯然我們的生活已大受影響，天文台更預計，在21世紀末，香港年平均寒冷日數會大跌至只剩1天,難道到時真要進入「天氣有多熱，就開多大冷氣」的惡性循環嗎？

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