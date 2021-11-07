【私隱問題】佐治古尼要求傳媒尊重子女私隱 不要公開照片

荷里活著名男星佐治古尼（George Clooney）發表公開信，要求傳媒不要再公開他子女的照片。現年60歲的荷里活男性佐治古尼，曾演出多出膾炙人口的電影例如盜海豪情系列，更有「荷李活型佬」的稱號，亦曾奪得奧斯卡最佳男演員，私生活自然成為傳媒的兩點。他於2014年與妻子Amal Clooney結婚，並於2017年誕下一對龍鳳胎，現年4歲，部份傳媒當然希望窺探這名男性的私生活，吸引讀者閱讀。但他對這些行為表示不能接受，表示擔心這些照片會影響到家人的生命安全。

對於傳媒公開他們一家人的照片，他表示他的妻子Amal Clooney是人權律師，經常要處理不同案件，有時需要處理恐怖組織案件，這些照片會影響子女，甚至可能會危害到他們的安全。

他在信中指明是給 「Daily Mail 與其他傳媒機構」。信中表示「我是公眾人物，我接受這些經常帶有冒犯性的照片，以作為我工作的代價，但我的子女並沒有做過這樣的承諾。」

【延伸閱讀】第4季部署：光大證券指港股已充分調整 重點推薦8股

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

這不是第一次佐治古尼跟Daily Mail交涉，早在2014年，Daily Mail曾對佐治古尼妻子的母親有過失實指控，雖然其後該媒體向他道歉，但他表示不會接受，這次的公開信顯示，是佐治古尼已忍無可忍。

筆者認為佐治古尼的想法也不無道理，身為公眾人物，有時也難以避開傳媒的窺探，但影響到子女的私隱及其安全則無法接受，希望其他傳媒可以跟佐治古尼的要求一樣，不要為了宣傳價值，令到無辜的小朋友成為任何人嘅目標。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機