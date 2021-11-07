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【美股消息】殺入遊戲界 Netflix 發布5款遊戲

股樓投資 06:08 2021/11/07

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千呼萬喚始出來！早前Netflix宣布將打入遊戲市場，最近終於在Android平台，推出五款手機遊戲。首先是以廣受好評的科幻電視《怪奇物語》（Stranger Thing） 做主題的兩個遊戲：怪奇物語 1984（Stranger Things: 1984），怪奇物語3：遊戲（Stranger Things 3: The Game）。另外就是神射進藍（shooting Hoops），卡牌大爆發（Card Blast） 及扶搖直上（Teeter Up）。以上的遊戲可以在Google Play享受無廣告及無額外收費下載遊玩，而iOS用戶則需等其後Netflix再發佈消息。 Netflix則暫時沒有評論為何遊戲沒有在兩大平台同時上架。

對此有網民，略為不滿，表示，為iOS用戶每次都渴不到「頭啖湯」。有網民則對新遊戲感到滿意，認真不用另外付費就可以玩到Netflix手機遊戲，十分划算。還有聲音是認為Netflix應先把自家製的電影電視劇拍好，才涉獵其他範疇。不過筆者認為現時串流平台競爭激烈，不早一點發展其他範疇，難以跟其他大公司競爭。

自從Netflix在七月宣布進軍遊戲界後，筆者本來認為是未來一兩年後的事，想不到早在8月已在歐洲市場測試遊戲，並在11月就已經推出了五款遊戲，相信是因為近年網上串流媒體競爭激烈，例如是Disney+，HBO Max 及Prime Video等。雖然Netflix 創辦人兼首席執行官Reed Hastings曾說過，「睡眠」是Netflix 最大的競爭對手，不過面對眾多競爭，Netflix都要法寶盡出以吸引新用戶及留住舊用戶。

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相信未來這類型網上串流平台會發展得更多元化，相信到時用家定可享受不同優惠。將來或許繳交用費，但可享受不只局限於觀看電影，電視劇或遊戲，或其他新元素，可能到時大家可以用VR形式參與劇集互動，影響劇情發展，這類的良性競爭可令用家受惠。

同場加映：【iM會客室】美聯儲收水 科技股靠元宇宙領放

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撰文 : 龍瑞成

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