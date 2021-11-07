【財務自由】台灣大學生炒幣年賺千萬台幣 生活突失動力

加密貨幣熱潮持續一整年，有不少炒幣達致財務自由的故事，最近台灣有一大學研究生在討論區發文指，在去年10月開始，以6,000美元本金（約16.7萬新台幣、4.7萬港元），1年以內炒至1,000萬新台幣（約36萬美元，280萬港元）。將當中700萬新台幣資金轉成穩定幣USD Coin（USDC），放進生息平台（如Celsius），或進行期限套利。年回報可以有10%左右，月入約6萬新台幣。相較之下，台灣25至29歲年青人平均薪金僅4萬新台幣。令他對研究、生活、學習失去動力，有點迷惘。

他早於2017年已開始小注買賣加密貨幣，不過一直沒太大進展，直至去年10月才較大注買入。第一次大勝就是在研究狗狗幣時，發現Tesla（TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）將自己的Twitter簡介換成「Bitcoin」一字，他相信比特幣必定大升，便以5倍槓桿買入比特幣，迅速將資金翻倍。在Coinbase（COIN）傳聞上市時，幣安幣（BNB）跟升的浪潮中亦賺一筆。當中經歷過大敗，如今年3月曾輸過100萬新台幣（約3.6萬美元，28萬港元）。因而決定暫別幣圈，將資金儲放在生息工具中，5月中大跌市後才慢慢撈底。之後開始涉足NFT，憑無聊猿（Bored Ape）系列大賺300萬新台幣（約10萬美元，84萬港元）。

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他總結成功之道：

1. 不敢亂洗錢，因此可以滾存資金。

2. 持續關注幣圈新聞，做好功課。

3. 不要看低任何幣種，如動物幣，看似很無聊，但必有過人之處。

4. 堅定地持有資產。

5. 分散風險，投資前計算風險回報比例，如使用凱利公式。

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