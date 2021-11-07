【加密貨幣】《廿二世紀殺人網絡4》推NFT 觀眾可參與互動遊戲

萬眾期待的《廿二世紀殺人網絡4》將於12月上映，電影公司華納兄弟與NFT平台Nifty’s合作，推出頭像NFT項目，為宣傳攻勢一部分。

11月30日開始，觀眾可以在Nifty's平台上，購買人物頭像NFT，頭像以遊戲公司Epic Games的MetaHuman程式創造。12月16日起，頭像擁有者便可以如同電影情節一樣，為頭像選擇紅色或藍色藥丸，選擇藍色就會留在母體（Matrix）中，選紅色就會覺醒，成為反抗軍一員。其後數月，會有更多節目及考驗，令觀眾可以升級他們的NFT，甚至贏取新的角色。

Nifty’s的CEO Jeff Marsilio表示，這個以數碼身份、個人選擇或擁有身份為主題的NFT， 與《廿二世紀殺人網絡》的主題十分有共鳴。雖然NFT已經獲大眾認同，但這一個將NFT推向主流社會的機會。

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的確，電影中那種末來世界的氣氛，現實與虛擬世界的衝突，與NFT技術、虛擬資產等理念非常配合。戲中反抗軍要逃離虛擬世界，NFT頭像就是現實世界的人反而要擁抱虛擬資產。這種衝突令人對電影更加期待。

這批NFT全球限量10萬個，每個售50美元。

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