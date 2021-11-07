  • 25°C
香港時間 : 20211107日 (日) 06:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】《廿二世紀殺人網絡4》推NFT 觀眾可參與互動遊戲

股樓投資 05:54 2021/11/07

分享：

萬眾期待的《廿二世紀殺人網絡4》將於12月上映，電影公司華納兄弟與NFT平台Nifty’s合作，推出頭像NFT項目，為宣傳攻勢一部分。

11月30日開始，觀眾可以在Nifty's平台上，購買人物頭像NFT，頭像以遊戲公司Epic Games的MetaHuman程式創造。12月16日起，頭像擁有者便可以如同電影情節一樣，為頭像選擇紅色或藍色藥丸，選擇藍色就會留在母體（Matrix）中，選紅色就會覺醒，成為反抗軍一員。其後數月，會有更多節目及考驗，令觀眾可以升級他們的NFT，甚至贏取新的角色。

Nifty’s的CEO Jeff Marsilio表示，這個以數碼身份、個人選擇或擁有身份為主題的NFT， 與《廿二世紀殺人網絡》的主題十分有共鳴。雖然NFT已經獲大眾認同，但這一個將NFT推向主流社會的機會。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

的確，電影中那種末來世界的氣氛，現實與虛擬世界的衝突，與NFT技術、虛擬資產等理念非常配合。戲中反抗軍要逃離虛擬世界，NFT頭像就是現實世界的人反而要擁抱虛擬資產。這種衝突令人對電影更加期待。

這批NFT全球限量10萬個，每個售50美元。

同場加映：【iM會客室】美聯儲收水 科技股靠元宇宙領放

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 龍瑞成

遊戲 電影 NFT

上一篇文章

【財務自由】台灣大學生炒幣年賺千萬台幣 生活突失動力

下一篇文章

【加密貨幣】美賽車手戶口突現1.8億美元柴犬幣

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【秋天好去處】元朗「全新」度假營人均$460 3歲小朋友免費 有10款主題小屋「打卡」 一起在星空下BBQ
【秋天好去處】元朗「全新」度假營人均$460 3歲小朋友免費 有10款主題小屋「打卡」 一起在星空下BBQ
【樓市熱話】買樓準備簽約 因業主一句「風水好 我要求加價！」 買家頓失方寸
【樓市熱話】買樓準備簽約 因業主一句「風水好 我要求加價！」 買家頓失方寸
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
世糧署再籲Elon Musk捐錢　稱數日內公布方案
世糧署再籲Elon Musk捐錢　稱數日內公布方案
【利財筆記】恒大新世界 負債沉重
【利財筆記】恒大新世界 負債沉重
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款