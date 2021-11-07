【加密貨幣】美賽車手戶口突現1.8億美元柴犬幣 

Meme幣狂潮席捲幣圈，柴犬幣及分別進佔市值第11位，有近310億美元，且升幅驚人，一個月內升近140%。Tesla（TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）在Twitter的中文詩句，更被指與柴犬幣及狗狗幣有關。幣圈炒家很多對此只有後悔沒有買入，或者買得太少。

美國全國改裝賽車競賽協會（NASCAR）旗下車手Keith McGee，早前卻突然發現自己Coinbase（Coin）戶口中，柴犬幣錢包突然多了1.8億美元。他本來只有1.8億個柴犬幣，約值1美元，但錢包顯示餘額卻有1.8億美元。他發現後立即在Twitter上求助，並聯絡Coinbase。

他接受訪問時表示，會用盡一切方法交還金錢，雖然該筆金錢可以資助他的賽車事業，但這並非一件正確的事。

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但其實，這可能只是戶口顯示錯誤。今年6月，美國一名護士學生Christopher Williamson的Coinbase戶口，亦錯誤顯示結餘為1.3萬億美元，比馬斯克更早成為萬億富翁。他本來戶口有價值20美元的RocketBunny幣，但顯示為1.3萬億美元。他興奮下在Twitter向人尋求意見，更表示要買入一艘企鵝形遊艇。他嘗試將貨幣轉移到其他戶口，但無顯示相同價值，他便向Coinbase求助，Coinbase發現後封鎖了他的戶口，表示只是技術錯誤，他從未有過1.3億美元，發達美夢自此成空。

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