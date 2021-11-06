【聖誕好去處】Sanrio登陸香港！置富Malls舉辦「HAPIDANBUI聖誕全民追星之旅」4大打卡位一覽

今年聖誕節，6位Sanrio人氣角色將現身商場。由11月13日至2022年1月2日期間，超人氣Sanrio角色Bad Badtz-Maru (XO)、Ahirunopekkle (AP鴨)、Pochacco (PC狗)、、Keorkerokeroppi、Tuxedo Sam及Hangyodon，將化身成人氣男子團隊「HAPIDANBUI」出道，以「置富Malls · HAPIDANBUI 聖誕全民追星之旅」作主題，於馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、紅磡置富都會及沙田置富第一城進行4場打卡活動。

第一站將登陸馬鞍山，由XO領軍主唱、PC狗擔任DJ、AP鴨負責keyboard、Kerokerokeroppi手執搖鼓，以型格西裝見面，為活動拉開序幕。另外，商場特別精心準備了兩款美貌與實用兼備的限定周邊，分別是「HAPIDANBUI 尖叫養聲保溫杯」，以及「HAPIDANBUI 大休小摺凳」。

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責任編輯：羅浩濂