【金融科技】科技園推金融科技虛擬實驗室 加快研發進程及商品化 推動金融行業全面應用金融科技

香港科技園公司於今年的香港金融科技周推出金融科技虛擬實驗室（FinTech Virtual Lab），以加快金融科技研發進程及商品化，並探討各界可以如何結合金融、科學及技術的力量應對氣候危機。

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金融科技虛擬實驗室是科技園公司STP Platform 下的科研環境，協助銀行、金融機構及科技公司發展和驗證其金融科技產品，並獲得香港金融管理局（金管局）全力支持。企業一般在未有足夠數據時，往往需要與外部供應商合作，才能推出解決方案。而在傳統的機器學習模式中，參與機構需要上載數據至中央伺服器，容易引起資訊安全及私隱憂慮，這金融科技虛擬實驗室，有助解決金融科技商品化的挑戰。金融科技虛擬實驗室將採用由微眾銀行（WeBank）支持的「聯邦學習（Federated Learning）」技術方案，為金融機構、科技公司和外部供應商提供安全途徑，在妥善保存各自數據的同時，攜手建立共同機器學習模型。參與的公司可透過強大的人工智能計算，獲取獨立的分析數據，而無需披露各自數據，確保私隱得到保障。

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香港科技園公司行政總裁黃克強表示，今年金融科技周的主題為「齊領創金融科技的未來」，金融科技虛擬實驗室體現以跨行業合作推動生態圈内的創新發展，正正切合今年大會主題。黃克強又期待平台聯同即將推出的「商業數據通」，加速香港金融科技創新發展和商品化。香港金融管理局首席金融科技總監周文正指，金管局的「金融科技2025」策略旨在透過建立全新數據基礎設施、持續增加金融科技人才供應和壯大生態圈，推動金融行業全面應用金融科技。而金融科技虛擬實驗室正正符合其願景，它提供獨特的平台以推動金融業發展金融科技，並相信將會發揮重要作用，鞏固香港作為亞洲金融科技樞紐的地位。

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責任編輯：羅浩濂