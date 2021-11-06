【11月好去處】D2 Place 舉辦限定活動「The D Game」恐怖VR遊戲延續節慶歡樂

萬聖節雖然過去了 ，但D2 Place舉辦活動延續氣氛迎聖誕。D2 Place 聯同遊戲中心「PowerPlay Arena」、4D VR 電競館 VAR LIVE 及第六屆香港復古遊戲展覽舉行限定活動「The D Game」。「PowerPlay Arena」及 4D VR 電競館 VAR LIVE 的工作人員更會換上一身「魷魚遊戲」及萬聖節裝扮，延續節慶歡樂。

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4D VR 電競館 VAR LIVE亦推出最新 VR 恐怖遊戲《恐怖病院》作為派對主題，VAR LIVE將化身成一間廢棄病院， 讓大家同時感受 VR 的樂趣，價錢280元就可體驗三款虛擬實境遊戲及享用無酒精飲品。

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另外， VAR LIVE 更設有包場服務，可以舉辦不同類型的包場活動，例如：生日派對、公司團建活動(Team Building)、破冰聯誼活動（Ice Breaking)、年度活動（Annual Event)等。除了恐怖的 VR 喪屍遊戲更設有動漫系列的 VR 遊戲，同樣適合舉辦各類型的家庭聚會。包場時段除了所有 VR 遊戲無限次暢玩，更免費供應各類無酒精飲品。

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The D Game活動詳情

日期：2021 年 10 月 29 日（星期五）至 2021 年 11 月 21 日（星期日）

時間：

PowerPlay Arena：星期日至四及公眾假期早上 11 時 30 分至晚上 9 時；星期五六及公眾假期前夕早上 11 時 30 分至晚上 10 時 30 分

VAR LIVE D2 Place 旗艦店：2021 年 10 月 29 至 31 日上午 10 時至晚上 12 時； 星期一至五下午 1 時至晚上 9 時；星期六及日上午 10 時至晚上 10 時 (正常營業時間)

地點：

PowerPlay Arena：荔枝角長順街 15 號 D2 Place 二期 2-3 樓

VAR LIVE D2 Place 旗艦店：荔枝角長義街 9 號 D2 Place 一期 1 樓 125-127 號鋪

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責任編輯：羅浩濂