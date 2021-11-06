【蘋果電腦】木製機身蘋果電腦拍賣　估價高達467萬港元

▲ 一台由蘋果公司創辦人之一的Steve Wozniak，人手製作的木製電腦，將於美國加洲拍賣行John Moran拍賣，預計售價在40萬至60萬美元不等。（John Moran官網圖片）

近日，一台由蘋果公司創辦人之一的Steve Wozniak，人手製作的木製電腦，將於美國加洲拍賣行John Moran拍賣，預計售價在40萬至60萬美元不等（約311萬至467萬港元）。

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這台電腦已有45年歷史，當年是在Steve Jobs和Steve Wozniak的車庫中手工製造。電腦命名為 Chaffey College Apple-I，因為當年是由一個查菲學院（Chaffey College）的電子學教授入手，其後再轉售予學生。拍賣行清單顯示，Chaffey College Apple-I 配備原裝 Apple-1「NTI」主板，帶有原裝藍色Sprague 39D電容器、原裝電源調節器、原裝「Circle D」陶瓷電容器、Apple盒式磁帶原裝ByteShop Apple-1 koa木箱中的適配器，以及 Datanetics 鍵盤，螢幕則用上了1986年推出的版本。

拍賣行John Moran表示，已將機身整理及修復機身功能。經評估後，預計售價約40至60萬美金（約311萬至467萬港元）。該電腦將以「Chaffey College Apple-I」名義載入蘋果官方記錄。電腦將於太平洋時間 11 月 9 日上午 11 時 30 分開始拍賣。

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責任編輯：李智美