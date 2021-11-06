【理財智慧】港府擬取消強積金對沖 認識取消前後的分別

2021年施政報告於10月6日公布，行政長官林鄭月娥強調加強強積金退休保障功能，並決定在下個立法年度修例落實取消對沖。強積金對沖機制應否取消一直都爭論不休，反對的人表示取消會引致僱主們大失預算，更可能會引發裁員、結業潮，特別是中小企，而贊成的人則認為強積金對沖剝奪了僱員的長期服務金或遣散費福利，因此應需取消。今期《理財智慧》將帶各位讀者了解強積金對沖機制，以及計算假若政府取消強積金對沖機制，打工仔被裁後可獲的金額。

何謂強積金對沖機制？

僱主可以使用員工的強積金（僱主負責供款部分），來支付員工被裁而須獲賠的遣散費或長期服務金。

遣散費或長期服務金的領取資格

遣散費 長期服務金 受聘期 受聘合約不少於24月 不少於5年 條件 因裁員而遭解僱 因裁員而遭解僱，而並非因為犯了嚴重過失而遭即時解僱 有固定期限的僱傭合約，在期限屆滿後，因裁員而不再獲續約 有固定期限的僱傭合約，在期滿後，不獲續約 遭停工 在職期間死亡 因健康理由而辭職//65歲或以上，因年老而辭職

目前強積金對沖機制 vs 政府建議取消對沖方案

強積金對沖機制 政府建議取消對沖方案 僱主供款累算權益 37,080元 37,080元 僱主須支付僱員遣散費 40,000元 40,000元 可抵銷（對沖）金額 37,080元 0元 僱主的專項儲蓄戶口 無 1% 啓動對沖機制 以強積金（僱主部分）抵銷 動用專項戶口結算 對沖後，僱主須額外支付 2,920元 0元 僱員X最後可得 40,000元 77,080元

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*內容節錄自729期《iMoney》Focus。

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責任編輯：羅浩濂