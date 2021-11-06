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俄外交人員柏林使館外離奇亡 德媒：死者為俄國臥底特工

環球政治 17:14 2021/11/06

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德國首都柏林上月發生一件奇案，一名俄羅斯駐當地外交人員於俄國大使館門外死亡，但當地未有傳媒此前報道事件。有德國傳媒近日報稱，死者應為俄羅斯聯邦安全局的臥底特工。俄羅斯承認有外交人員在德國離世，但否認德國傳媒的任何猜測。

俄羅斯Rapper質疑慶祝二戰勝利 被指侮辱歷史接受調查 【下一頁】

《明鏡周刊》（Der Spiegel）周五（5日）報稱，一名35歲男子於10月19日，被警員發現倒卧在柏林的俄羅斯大使館門外。救護人員其後到達現場，但無法救回男子性命。消息人士聲稱，男子是從俄羅斯大使館的二樓墜下。

明鏡同時報稱，死者生前自2019年起，擔任駐柏林俄羅斯大使館二等秘書。但明鏡聲稱，有德國安全部門官員相信，死者為俄羅斯聯邦安全局（FSB）的臥底特工，確保使館內部安全及提供反情報行動，更是FSB高層親屬。

默克爾時代正式落幕 德國新一屆國會展開 【下一頁】

由於俄羅斯大使館拒絕屍檢，因此無法知道死者的死因。死者本身為外交人員，擁有外交豁免權，意味德國檢察機構無法就事件發起調查。大使館其後發表聲明，承認有俄國外交人員在德國死亡，以道德為由拒絕評論事件，更指明部分西方傳媒對今次事件的猜測完全不正確。

德國外交部女發言人亦透露，知悉有俄方外交人員在德國死亡，但以保障死者及其親屬的私隱為由，拒絕透露更多案件詳情。柏林警方亦拒絕評論事件，檢察官亦未對事件不置可否。

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責任編輯：吳漢培

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