【電影票房】《永恆族》首日全球票房勁收1.5億　表現勝《尚氣》、《黑寡婦》

▲ 截至周四，《永恆族》在海外39個國家和地區收穫了1980萬美元（約1.5億港元）票房。（法新社圖片）

截至周四，《永恆族》在海外39個國家和地區收穫了1980萬美元（約1.5億港元）票房，大幅領先《尚氣與十環幫傳奇》同期117%和《黑寡婦》同期的19%。

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《永恆族》於香港開畫首日的票房有400萬，創下11月真人電影的最高紀錄；韓國首日更錄得29.6萬的入場人次，以88.9%觀眾佔有率登上票房冠軍。該電影是今年繼《黑寡婦》、《毒魔：血戰大屠殺》後，第3部於首日票房破3000萬美元（約2.3億港元）的美國電影；不少外媒估計，該電影有望於首周末增至8000萬美元（約6.2億港元）的票房收入。

惟評分不成正比

不過，據電影網站CinemaScore調查顯示，《永恆族》的觀眾評級僅為B，是漫威電影宇宙迄今為止評分最低的一部，甚至不及《雷神奇俠》（B+）。對比過去10間斥巨資製作的超級英雄電影，《永恆族》同樣不及《毒魔》系列（B+）、《神奇女俠1984》（B+）、《自殺特攻》系列（B+），僅好於《變種特攻：黑鳳凰》（B-）、《幽靈車神：死神復仇》（C+）以及新版《神奇4俠》（C-）。

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責任編輯：李智美