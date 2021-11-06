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【創科合作】香港科技園公司聯乘螞蟻集團 建立策略合作關係 支援香港初創公司

環球政經 15:57 2021/11/06

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香港科技園公司宣布與螞蟻集團建立策略合作關係，旨在支援本地初創企業將意念商品化並推出市場，從而推動香港發展成為國際創科中心。在該合作協議下，科技園將提供場地及物流支援，並協助連結超過1,000間參與培育計劃的高潛力科技企業進行相關討論，而螞蟻集團將為企業提供所需的商業洞察及資源，當中包括可用作概念驗證測試的平台及評估股權投資的可行性。

【創科比賽】每年一屆電梯募投比賽舉行 首次使用綫上綫下同步形式 超過600間初創企業報名參加 【下一頁

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，很高興與螞蟻集團建立合作，作為支付寶的母公司、螞蟻集團是世界頂尖的行業領袖，支付寶亦是全球最大的電子支付平台之一。透過結合我們蓬勃的初創生態系統及相關知識，以及螞蟻集團的金融服務及技術優勢，我們將共同為大灣區內外的企業家創造嶄新的金融科技創新機遇。 

【聖誕好去處】《魔雪奇緣》襲港！荃新天地設「冰雪夢幻王國」 4米高許願樹成打卡點 【下一頁

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螞蟻集團粵港澳大灣區戰略發展及政府事務執行副總裁陳婉真表示，期待與科技園公司更緊密合作，協助本港充滿活力的初創社群發揮創科潛力，創造更多具影響力的業務成果。陳婉真補充，將透過分享和利用螞蟻集團在中國內地的營運經驗，並結合完善的生態系統，協助本地或海外的新世代金融科技初創公司進軍大灣區，這與科技園公司所推動的「大灣區創科快線」（GBA InnoExpress）的宗旨不謀而合。與此同時，建基於海外投資，可以協助企業家走向世界，特別在東南亞地區開拓商機。 

 

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責任編輯：羅浩濂

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