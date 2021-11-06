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【美國經濟】美國10月就業人數遠超預期　按月增加53.1萬人

商業 15:30 2021/11/06

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美國10月非農業就業人數增加了53.1萬人，而失業率亦降至4.6%。（法新社圖片）

美國勞工部昨日（5日）公布10月就業數據，非農業就業人數增幅超過預期，增加了53.1萬人，而失業率亦降至4.6%，勞動市場有望復甦。

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隨著疫情消退，美國僱主填補職位空缺終於取得進展。美國勞工部表示，10月的失業率下降0.2個百分點至4.6%，份非農就業人數增加了53.1萬人，高於預期。增幅主要來自休閒和酒店業，增加16.4萬人，該行業今年的招聘總人數達到了240萬；專業和商業服務、運輸和倉儲及製造業也出現了明顯增長；另外，美國10月份的工廠就業人數增加了6萬，創下自2020年6月以來的新高，人數主要來自汽車製造商的就業增幅。

同步上調平均時薪

此外，美國10月份的平均時薪亦較上年同期增長4.9%，是自今年2月以來的最大漲幅。隨著原材料和運輸成本引發通脹，更多企業提供更高工資以確保供貨和利潤。在供應鏈瓶頸和短缺的影響下，價格同比增長創下了30年來的最高水平。

失業救濟金到期　成主要因素

不少媒體指出，勞動力市場開始復甦的另一主要因素是，美國政府提供的每周300美元（約2335港元）失業救濟金已於9月到期，工人因此開始重返就業市場。

美國每周申請失業補貼人數已降至新低點，截止10月30日，總共只有26.9萬失業人士遞交了申請，比之前一個星期下降了1.4萬人，創下自2020年3月中，疫情首次於美國爆發以來的最低數。

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責任編輯：李智美

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