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【高息股攻略】H&H國際控股股息率近6.3厘　股價處於3年低位、是否值搏？

17:00 2021/11/06

分享：

H&H國際控股股息率近6.3厘　股價處於3年低位、是否值搏？

本港純奶供應短缺已持續一段時間，與此同時，一眾乳業公司亦在加快收購奶源，佈局乳牧業市場。主要銷售嬰幼兒配方奶粉、兒童益生菌等營養品的H&H國際控股 （01112） 公司近期積極拓展寵物營養品服務，成人營養品的銷售在今年上半年亦重拾升軌。雖然以去年全年派息1.02元計算，該股現時股息率高達6.29厘，但疫情影響及需求下跌，公司奶粉、益生菌等產品表現疲弱，該股是否值得投資者押注？

H&H國際控股過往五年派息情況

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H&H國際控股主要從事嬰幼兒營養及護理，買賣嬰幼兒配方奶粉及益生菌，不過該類產品在中國內地面臨競爭加劇，以及整體需求下降的壓力，受疫情影響以及需求下跌，公司銷售表現疲弱，令今年起股價不斷下跌，至今已經下跌逾四成。

公司上月收購寵物營養補充品銷售商Zesty Paws，並將在適當時機擴大寵物營養及護理用品，作為起第三大業務分布。除此以外，公司早前以收購寵物食品Solid Gold，以繼續發展寵物營養及護理用品分部，並表示，看好全球寵物營養市場的潛力，期待這一新的分部能夠成為集團的新增長推動力。

匯豐早前在該股半年業績後曾發表報告指，預計下半年公司較高利潤率的益生菌銷售將會繼續收到拖累，預計下半年收入和淨利潤將分別按年增長12%和78%。

公司與2020年分別派發中期息0.63元以及末期息0.39元，全年合共派發1.02元，若以周五收市股價16.22元計算，股息率達6.29%。

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港股 H&H國際控股（01112） 疫情 收購 益生菌 派息 奶粉

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