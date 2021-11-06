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美國國會終通過萬億基建方案 待拜登簽署

環球政治 15:20 2021/11/06

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美國總統拜登上任後已積極推動逾萬億美元的基建方案，惟一直未能闖過眾議院。近日眾議院再次就基建方案表決，方案終於獲得民主黨黨內大多數議員支持，順利以228票通過，將等待拜登簽署確認。

拜登籲G20能源國增供應 確保全球疫下經濟復甦 【下一頁】

高達1.2萬億美元（約9.34萬億港元）的基建方案早在8月，已獲參議院通過，但一直因民主黨黨內分裂，多次未能達成共識導致未能通過眾議院。周五（5日）眾議院再次表決，在13名共和黨眾議員支持下，以228對206票通過基建方案。

美媒CNN引述消息人士指出，拜登（Joe Biden）得知基建方案獲通過後，已致電民主黨屬的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）祝賀，後者亦感謝拜登的幫忙及支持。

美國歐盟達成協議 解決鋼鋁品關稅紛爭 【下一頁】

佩洛西原定周五連同刺激經濟方案一同表決，並有信心兩者能夠同時通過。但同日佩洛西下午透露，由於民主黨溫和派人士要求，刺激經濟方案需要取得國會財政辦公室的成本估計報告，因此先表決基建方案。

民主黨進步派眾議員本來仍堅持，基建方案需要與刺激經濟方案捆綁表決。CNN報稱，消息人士指拜登在當日下午黨內仍有分歧時，致電進步派眾議員代表之一的賈亞帕爾（Pramila Jayapal），主動遊說進步派議員，

拜登承諾只要進步派支持通過基建方案，便會共同合作就刺激經濟方案尋求解決方法。在得到幾位溫和派眾議員表態，支持通過現行版本刺激經濟方案後，賈亞帕爾便宣布進步派眾議員會支持基建方向。

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責任編輯：吳漢培

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