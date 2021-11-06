【創科比賽】每年一屆電梯募投比賽舉行 首次使用綫上綫下同步形式 超過600間初創企業報名參加

香港科技園公司舉辦第六屆「電梯募投比賽」（EPiC），首次以網上及實體形式同步舉行，吸引來自世界各地超過600間初創企業報名參加，讓他們跨越地域界限，實時參與電梯募投比賽旅程。今年的比賽重返位於西九龍環球貿易廣場頂層的標誌性主場天際 100，重新為企業家打造經典的 60 秒電梯募投體驗。

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「電梯募投比賽」吸引了超過600 間來自五大洲 、40 個國家和城市的隊伍參賽，共有160多支隊伍入圍初賽，其中近60% 來自海外地區。所有參賽方案都圍繞四大科技領域，包括金融科技（22%）、綠色科技及建築科技（24%）、醫療科技（27%）與智慧城市（27%）。

香港的archiREEF榮膺本年度比賽總冠軍，同時亦為綠色科技及建築科技組別冠軍及最受歡迎大獎得主。該綠色科技初創企業透過生態工程技術，為海洋生態復修提供氣候解決方案，同時結合它們在海洋生物學的專業知識、3D 打印和材料科學的最新技術，建構出一個適合世界各地不同海洋生物生活的人工棲息地。

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香港科技園公司行政總裁黃克強表示，很高興能再次將「電梯募投比賽」帶到天際100現場，同時為科技園公司邁向20週年添上色彩。黃克強又指，是次比賽吸引眾多參與者，充分展現香港越趨雄厚的創業家實力及世界級創科潛力，而EPiC一星期的活動為創科人才打破地域界限，助他們更深入瞭解香港和大灣區蓬勃發展的市場，進一步提升創業技能，活動也讓各地創新者與投資者深入交流，帶動全球創新技術與投資氛圍。

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責任編輯：羅浩濂