【電動車】傳統燃油車消失　恐對Uber、Lyft等業者不利

▲ 近年各國政府立法在2030年前後淘汰傳統燃油車輛，這種情況或會對Uber及Lyft等交通網絡平台發展，帶來不利的發展因素。（法新社圖片）

近年各國政府皆積極推動乾淨能源的發展，並且不少已立法在2030年前後淘汰傳統燃油車輛，有研究報告因此指出，這種情況會對Uber及Lyft等交通網絡平台發展，帶來不利的發展因素。

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Uber與Lyft早前均表示，會在日後新增電動車的商業模式，同時也計畫推動純電動自動駕駛車輛的應用發展，但需要一段較長的過渡時期。

對此，市場調機構Pitchbook的分析師Asad Hussain表示，Uber與Lyft等業者的合作司機多數以接「散單」來賺取收入，在日後強制淘汰傳統燃油車輛情況下，司機不一定願意投放大量成本換車，屆時Uber、Lyft會面臨可合作司機數目銳減的情況。他認為，接下來會有更好發展的反而是擁有車隊的業者。

Uber、Lyft開發新合作模式

不過，面對全球能源模式改變，Uber、Lyft也開發了不少新的合作模式，例如Uber藉由對外租賃電動車輛，讓合作司機可用來提供車輛搭乘服務，未來也可能採購車輛，減低合作司機取得電動車的門檻；而Lyft亦表示會在2030年前全面轉為使用電動車，並且透過租賃方式，讓合作司機可以用電動車提供服務。

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責任編輯：李智美