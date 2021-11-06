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瑞典環保少女狠批COP26 「北半球漂綠慶典」

環球社會熱點 13:11 2021/11/06

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第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）繼續召開，周五主題為青少年及公眾。當日有團體發起遊行至會場抗議，瑞典環保少女通貝里亦有參與並發表演說，她批評今次COP26失敗，更似一場「北半球漂綠慶典」。

【COP26】印尼想反悔？指2030年停伐森林不公平 【下一頁】

周五（5日）的遊行完成後，瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）上台發表演說。通貝里表示，COP26的失敗人皆盡知，並指摘各國政府，

不應使用導致氣候變化的方法作為對抗手段。（we cannot solve the crisis with the same methods that got us into it in the first place.）

控制1.5度升溫有危機？ 研究籲限全球最富1%奢侈碳排放 【下一頁】

通貝里更批評，COP26已經變成一場公關活動，各國領袖發表華麗演說，公布各種花俏承諾及目標，但多個北半球大國政府其實仍然拒絕，為改善氣候變化問題採取任何進取行動。通貝里亦強調，最受氣候變化影響群眾的聲音仍未被聽見，未來世代的意見亦被各國的漂綠（greenwash）行為﹑虛言與空洞承諾淹沒。

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通貝里指摘COP26不再是氣候會議，而是「北半球漂綠慶典」（global north greenwash festival），形容COP26只是一個為期兩周，各北半球大國集中慶祝一切如舊的活動。

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責任編輯：吳漢培

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