瑞典環保少女狠批COP26 「北半球漂綠慶典」

第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)繼續召開,周五主題為青少年及公眾。當日有團體發起遊行至會場抗議,瑞典環保少女通貝里亦有參與並發表演說,她批評今次COP26失敗,更似一場「北半球漂綠慶典」。

周五(5日)的遊行完成後,瑞典環保少女通貝里(Greta Thunberg)上台發表演說。通貝里表示,COP26的失敗人皆盡知,並指摘各國政府,

不應使用導致氣候變化的方法作為對抗手段。(we cannot solve the crisis with the same methods that got us into it in the first place.)