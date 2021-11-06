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【周末好去處】Mastercard舉辦紮染工藝品工作坊　由台灣、香港專業團隊親自教授

商業 12:36 2021/11/06

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Mastercard將於11月份13日，為持卡人呈獻「物盡・奇用無價工坊」工作坊，讓參加者學者如何紮染布料，並製成捕夢網。（Mastercard提供圖片）

Mastercard將於11月份13日，為持卡人舉辦「物盡・奇用無價工坊」工作坊，讓參加者學者如何紮染布料，並製成捕夢網。

【元宇宙】元宇宙新發展方向曝光　開設實體零售店展示VR裝置

Mastercard邀請到來自台灣和香港的紮染技藝專業團隊「巨人染」擔任導師，透過編織、剪裁等環節，教授參加者如何為舊布料賦予新生命，並利用紮染布料創作出捕夢網。是次活動的所有收益，將會撥捐予Priceless Planet Coalition，以助實踐該平台在五年內於全球種植一億棵樹以對抗氣候變化的承諾。

除了工作坊，Mastercard持卡人亦可親臨購買限定於現場發售的環保紮染捕夢網編織自製包（每份港幣180元），然後在家透過巨人染YouTube頻道的教學課程來設計個人專屬的紮染捕夢網，有意報名的市民可到Priceless.com報名參加。

Mastercard「物盡・奇用無價工坊」詳情

日期  2021年11月13日（星期六）
時間 　　 以下三個時段的紮染可供選擇。每節人數上限為16人，額滿即止：
• 上午11時30分至下午12時45分
• 下午3時30分至4時45分
• 下午5時至6時15分
地點　　 中環威靈頓街33號The Loop地下及地下上層Preface Coffee & Wine
收費＊　　

每位港幣300元

（參加者當日只需出示Mastercard卡，即可以9折優惠享用Preface Coffee & Wine的非酒精類飲品）
語言　　　 廣東話
報名方法　　 請瀏覽Priceless.com
完成品　　　　　 利用紮染布料製成的捕夢網

＊活動只限Mastercard持卡人參與

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責任編輯：李智美

 

設計 中環 港元 威靈頓 香港 工作坊 氣候暖化

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