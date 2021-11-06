【聖誕好去處】Kakao Friends同賀聖誕 荷里活廣場設「聖誕夢幻樂園」 角色聖誕造型首次登場 (多圖）

深受市民歡迎的 Kakao Friends 將會於荷里活廣場出現，由11月4日至2022年1月2日，商場中庭將化身成「Kakao Friends聖誕夢幻樂園」，當中多個人氣角色如Ryan、Apeach、 Tube、Con、Muzi、Neo & Frodo、Jay-G 及春植等角色將首次以聖誕造型登場。

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「Kakao Friends 聖誕夢幻樂園」是全港首個加入 Kakao Friends 互動遊戲元素的玩樂園區，當中有「Ryan 飛越海盜船」和「Apeach 彈彈咖啡杯」兩大玩樂主題區。而且於指定周末更可參加「Ryan & Apeach 見面會」，兩大人氣角色將以聖誕造型讓市民拍照，除此之外， 也3大打卡熱點於園內供市民拍照留念。

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另外，商場亦設「Kakao Friends 期間限定店」，期間限定店將發售過百款 Kakao Friends 人氣精品，而荷里活廣場更準備了 3 款獨家Kakao Friends 限定禮品，包括「Kakao Friends 2022 年座枱月曆」、「Kakao Friends 掛頸八達通套」及「Ryan x Apeach 餐碟套裝」，顧客憑指定消費或 VIC 積分即可換領。 數量有限，先到先得，換完即止。

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責任編輯：羅浩濂