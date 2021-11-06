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【元宇宙】元宇宙新發展方向曝光　開設實體零售店展示VR裝置

商業 11:15 2021/11/06

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自從朱克伯格於上月28日宣布Facebook改名為Meta，並要轉攻發展「元宇宙」後，Meta內部正討論開設實體零售店的商業模式。（法新社圖片）

自從朱克伯格於上月28日宣布Facebook改名為Meta，並要轉攻發展「元宇宙」後，近日又爆出為發展社交平台，Meta內部正討論開設實體零售店的商業模式。

【紅酒危機】歐洲氣候不佳　國際葡萄酒組織：2021年產量極低僅2.5億公升

據紐約時報報道，為展示元宇宙的社交平台概念，Meta公司內部已計劃開設實體零售店，店鋪將展示實驗室部門所製造的VR頭戴式裝置、AR眼鏡等設備，以利Meta進一步打造社交平台。

該企原有的VR頭盔Oculus Quest也將重新命名為Meta Quest，而通訊設備Facebook Portal也會更名為Meta Portal。雖然這兩樣產品已在大型數碼零售商Best Buy上架，但是Meta公司正準備開設自己的零售店，報道指出，Meta會先挑選幾種產品銷售，並讓消費者親身體驗後才購買。

朱克伯格曾表示，希望元宇宙在未來十年能接觸十億人，並創造數百萬個就業機會，Meta預計明年投入100億美元（約778億港元），建構元宇宙所需的相應技術。

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責任編輯：李智美

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