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輝瑞自家研究：新冠口服藥近90%防重症及死亡

環球社會熱點 11:39 2021/11/06

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新冠肺炎病毒仍然肆虐全球，除了疫苗外，各大藥廠積極研發其他醫療手法抗疫。美國輝瑞藥廠引用自家研究指出，最新研發的新冠口服藥在防治重症入院及死亡的有效率高達89%，有助降低醫療系統負擔。

【新冠疫苗】紐約市派780元現金 為5至11歲兒童谷針 【下一頁】

輝瑞（Pfizer）周五（5日）發表的研究顯示，服用研發的新冠口服藥Paxlovid一個月後，參與者重症入院或死亡下跌89%。輝瑞科學總監多爾斯滕（Mikael Dolsten）表示，一款藥物非常難得能夠達致近90%有效率，以及近百分百防範死亡。

輝瑞的新冠口服藥名為Paxlovid，是一款混合抗病毒藥物及常用於治療愛滋病的利托那韋（Ritonavir）的藥物。

研究中775名參與者分別服用Paxlovid與安慰劑，並相互比較功效。參與者全數未打疫苗，而且有慢性疾病，屬高重症風險族群，並在出現輕微至中度新冠症狀後3至5日服用為期5日的療程。

【輝瑞疫苗】土耳其開打加強劑 針對高危人群 【下一頁】

同時，輝瑞檢視多份安全報告後指出，服用Paxlovid與安慰劑療程出現副作用的機率，分別為19及21%。不過，研究尚未經過同行評審。

英媒《衛報》分析，輝瑞最新研究顯示，新冠口服藥能夠讓患者在家接受治療，有助減緩醫療系統負擔。然而，Paxlovid與美國藥廠默沙東（Merck）研發的新冠肺炎口服藥molnupiravir一樣，需要患者出現症狀時及早服用，才能有效減少重症入院及死亡。

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責任編輯：吳漢培

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