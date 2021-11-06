【聖誕好去處】《魔雪奇緣》襲港！荃新天地設「冰雪夢幻王國」 4米高許願樹成打卡點

距離聖誕有一個多月時間，部分商場都密鑼緊鼓地布置，以迎接聖誕。Citywalk荃新天地以迪士尼動畫《魔雪奇緣》為主題，於11月16日至2022年1月2日期間舉辦「冰雪夢幻王國 Snowy Wonderland」打卡活動，特設冰雪城堡、水晶庭園，甚至加入飄雪效果，讓各大市民入內「打卡」。

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活動期間，荃新天地1期將變身成冰雪小鎮，當中更設有高達4米的「小白許願樹」，有過百個雪人小白掛飾掛滿整座許願樹。另外，在「冰雪水晶庭園」內，亦有愛莎女王和安娜公主塑像。再者，荃新天地更特設「冰雪夢幻奇景」，讓市民體驗 360 度沉浸式視覺效果，與一眾角色盡情打卡。不過「冰雪夢幻奇景」須登記成為 S + REWARDS 會員，以指定 S + 點數換取，有關活動須預約參與，每節名額有限，額滿即止。

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與此同時，場內設有期間限定店，發售多款主題精品，部分更是率先於荃新天地獨家限量發售。商場更於指定週末期間，推出冰雪夢幻燈飾擺設親子工作坊，現場將會有專業導師教授大家利用可愛《魔雪奇緣》角色TSUM TSUM製作迷你裝飾LED燈。

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責任編輯：羅浩濂