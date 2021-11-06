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亞馬遜計劃再發射4538顆衛星 挑戰SpaceX「星鏈」網絡

股市 02:36 2021/11/06

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亞馬遜計劃再發射4538顆衛星，挑戰馬斯克旗下SpaceX「星鏈」網絡。（法新社資料圖片）

外電報道，亞馬遜在提交給美國聯邦通信委員會（FCC）的申請文件中稱，希望FCC批準再發射4538顆衛星，用於擴大其Kuiper衛星網絡，從而向馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX發起挑戰。

早在2019年4月，亞馬遜宣布將組建Kuiper衛星網絡。該網絡將由3236顆衛星組成，旨在為全球用戶提供寬頻互聯網服務。去年，FCC批准了該計劃。亞馬遜隨後表示，計劃對Kuiper衛星網絡投資100多億美元。

亞馬遜再次向FCC提出申請，希望再發射4538顆衛星，從而將Kuiper網絡的衛星數量增加到7774顆。

在衛星互聯網市場，SpaceX的「星鏈」（Starlink）網絡是早期領先者。到目前為止，SpaceX已經發射了1740顆衛星，在14個國家和地區有超過10萬用戶參與公開測試版，服務價格為每月99美元。

緊隨SpaceX之後的是英國的OneWeb公司，在計劃發射的648顆衛星中，已經有近一半在近地軌道上運行。其他競爭對手還包括美國的AST SpaceMobile和加拿大衛星運營商Telesat等。

到目前為止，亞馬遜尚未將任何 Kuiper衛星送入軌道。但今年早些時候，亞馬遜與United Launch Alliance簽署一項協議，將進行9次發射。根據FCC的授權，亞馬遜必須在六年內部署其計劃中的一半衛星。這意味著，亞馬遜必須在2026年7月之前將約1600顆衛星送入軌道。

上個月，亞馬遜和美國電信運營商Verizon聯合宣布，Verizon將使用亞馬遜的Kuiper衛星網絡為農村和偏遠地區提供寬頻互聯網服務。此外，兩家公司還表示，將考慮為農業、能源、制造業、教育、應急響應、交通等行業提供聯合連接解決方案。

相關新聞：【衛星網絡】SpaceX、亞馬遜遇對手　波音發展衛星網絡計劃獲批

Verizon夥拍亞馬遜　將利用Kuiper衛星網絡擴大寬頻服務

責任編輯：李勝君

美國 英國 加拿大 SpaceX 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 寬頻 馬斯克

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