【山地悠遊人生@iM網欄】亞馬遜探險 與食人魚、粉紅海豚、鱷魚共泳 （上）

亞馬遜雨林是地球之肺，佔地700萬平方公里，熱帶雨林橫跨8個國家，有65%面積在巴西境內，其次是秘魯涵蓋13%，再來是哥倫比亞有10% ，其餘的在委內瑞拉，厄瓜多爾，玻利維亞等。以當地團的價格高低來說： 巴西的 Manaus的雨林觀光區開發最完善，費用亦最高。其次是秘魯，雨林入口在東北部城市Iquitos，是祕魯較商業化的區域，可搭船前往Pacaya Samiria 或 Allpahuayo Mishana 自然保護區。玻利維亞最便宜， 亞馬遜雨林入口位於西北部的小鎮Rurrenabaque。

我選擇厄瓜多爾的 Cuyabeno Natioanal Park 亞馬遜探險， 相對其他國家比較經濟實惠， 雨林流域又比較靠近大城市。 想深入雨林可以選露營，但露營的話完全與世隔絕，沒水、沒電、沒網路、也不能洗澡。 最後我選擇中間級別的森林小木屋 Lodge，小木屋比較輕鬆舒適，4天3夜包三餐、住宿和每天不同的行程才260美金， 真划算。

到亞馬遜地區的路程十分艱苦， 首先從厄瓜多爾的首都Quito 坐10小時大巴到集合的小鎮Lago Agrio， 然後是漫長的等待， 因為團員從不同的方向來。集齊人後再坐2小時小巴到碼頭，最後是2.5小時小舟進入叢林才到達度假村。

木屋乾淨舒適，咖啡茶，吊床任用，有蚊帳，唯一缺點就是沒有熱水洗澡。 導遊說吃完晚飯夜走森林，可晚飯前下雨，所以取消，真是求之不得，因為一天一夜在路上不斷的換車和船，吃完晚飯倒頭就睡。第二天早上5：30起床，6點集合， 然後坐小舟觀鳥，品種很多，還看見一種螢光藍的蝴蝶、烏龜、猴子。

小舟到附近的河域釣食人魚Piranha，導遊讓我們用生牛肉當誘餌， 一丟下水不到幾秒就被吃個精光。

這魚有著鋒利的牙齒， 兇猛的咬勁， 手握著釣竿可以感受到牠們力量的強大，牙齒真的很利。同行的團員好厲害， 連續釣到好幾隻，手掌大小的。 可我一條都沒釣到，有些人甚至連魚鉤都被吃掉。 原居民喜歡直接把食人魚放在火上烤著吃。在厄瓜多爾的Cuyabeno National Park是有規定禁止釣食人魚的，因此導遊把它們放生了。

當地人小孩子在河邊洗澡。導遊把小舟停下來說：可以游泳了！團友已經撲通一聲跳下去了，可我一想到河裡全是食人魚， 沒敢下水！

午飯後去森林探險，工作人員幫大家準備了雨靴， 雨林裡難免有些泥濘地，泥巴有時候半尺深，看見不同的樹、花、蘑菇、靈芝、 毒蛇等等。

導遊沿路介紹不同種類的螞蟻，有的有毒。像火螞蟻，被咬5分鐘後像被火燒一樣疼痛；另一種不會咬人，螞蟻巢在樹上， 嘗試用手摸螞蟻洞，這種螞蟻分泌一種的液體，塗抹在身上能防蚊子。

▲ 照片右下方， 檸檬螞蟻

印象非常深刻的是吃了一種特殊的螞蟻，沒錯，生吃螞蟻！這種螞蟻含豐富的檸檬酸，導遊讓我們用手指點起放進嘴裡嘗試， 有一股檸檬味， 吃起來酸酸的，脆脆的， 老實說，還挺可口。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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