  • 25°C
香港時間 : 20211107日 (日) 08:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【山地悠遊人生@iM網欄】亞馬遜探險 與食人魚、粉紅海豚、鱷魚共泳 （上）

名人薈萃 08:01 2021/11/07

分享：

 

亞馬遜雨林是地球之肺，佔地700萬平方公里，熱帶雨林橫跨8個國家，有65%面積在巴西境內，其次是秘魯涵蓋13%，再來是哥倫比亞有10% ，其餘的在委內瑞拉，厄瓜多爾，玻利維亞等。以當地團的價格高低來說： 巴西的 Manaus的雨林觀光區開發最完善，費用亦最高。其次是秘魯，雨林入口在東北部城市Iquitos，是祕魯較商業化的區域，可搭船前往Pacaya Samiria 或 Allpahuayo Mishana 自然保護區。玻利維亞最便宜， 亞馬遜雨林入口位於西北部的小鎮Rurrenabaque。

 

我選擇厄瓜多爾的 Cuyabeno Natioanal Park 亞馬遜探險， 相對其他國家比較經濟實惠， 雨林流域又比較靠近大城市。 想深入雨林可以選露營，但露營的話完全與世隔絕，沒水、沒電、沒網路、也不能洗澡。 最後我選擇中間級別的森林小木屋 Lodge，小木屋比較輕鬆舒適，4天3夜包三餐、住宿和每天不同的行程才260美金， 真划算。

 

到亞馬遜地區的路程十分艱苦， 首先從厄瓜多爾的首都Quito 坐10小時大巴到集合的小鎮Lago Agrio， 然後是漫長的等待， 因為團員從不同的方向來。集齊人後再坐2小時小巴到碼頭，最後是2.5小時小舟進入叢林才到達度假村。

 

木屋乾淨舒適，咖啡茶，吊床任用，有蚊帳，唯一缺點就是沒有熱水洗澡。 導遊說吃完晚飯夜走森林，可晚飯前下雨，所以取消，真是求之不得，因為一天一夜在路上不斷的換車和船，吃完晚飯倒頭就睡。第二天早上5：30起床，6點集合， 然後坐小舟觀鳥，品種很多，還看見一種螢光藍的蝴蝶、烏龜、猴子。

 

小舟到附近的河域釣食人魚Piranha，導遊讓我們用生牛肉當誘餌， 一丟下水不到幾秒就被吃個精光。

這魚有著鋒利的牙齒， 兇猛的咬勁， 手握著釣竿可以感受到牠們力量的強大，牙齒真的很利。同行的團員好厲害， 連續釣到好幾隻，手掌大小的。 可我一條都沒釣到，有些人甚至連魚鉤都被吃掉。 原居民喜歡直接把食人魚放在火上烤著吃。在厄瓜多爾的Cuyabeno National Park是有規定禁止釣食人魚的，因此導遊把它們放生了。

 

當地人小孩子在河邊洗澡。導遊把小舟停下來說：可以游泳了！團友已經撲通一聲跳下去了，可我一想到河裡全是食人魚， 沒敢下水！

 

午飯後去森林探險，工作人員幫大家準備了雨靴， 雨林裡難免有些泥濘地，泥巴有時候半尺深，看見不同的樹、花、蘑菇、靈芝、 毒蛇等等。

導遊沿路介紹不同種類的螞蟻，有的有毒。像火螞蟻，被咬5分鐘後像被火燒一樣疼痛；另一種不會咬人，螞蟻巢在樹上， 嘗試用手摸螞蟻洞，這種螞蟻分泌一種的液體，塗抹在身上能防蚊子。

照片右下方， 檸檬螞蟻

 

印象非常深刻的是吃了一種特殊的螞蟻，沒錯，生吃螞蟻！這種螞蟻含豐富的檸檬酸，導遊讓我們用手指點起放進嘴裡嘗試， 有一股檸檬味， 吃起來酸酸的，脆脆的， 老實說，還挺可口。

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

 

 

撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

最新專欄文章 更多

【山地悠遊人生@iM網欄】世界上最棒的小島 加拉帕戈斯群島（Galapagos Islands）
2021/10/31
【山地悠遊人生@iM網欄】世界上最棒的小島 加拉帕戈斯群島（Galapagos Islands）
【山地悠遊人生@iM網欄】不需郵費、不需郵票 不尋常郵局
2021/10/24
【山地悠遊人生@iM網欄】不需郵費、不需郵票 不尋常郵局
【山地悠遊人生@iM網欄】氣勢依舊-半島自助餐廳
2021/10/17
【山地悠遊人生@iM網欄】氣勢依舊-半島自助餐廳
【山地悠遊人生@iM網欄】野生動物園 動物大遷徙（下）
2021/10/10
【山地悠遊人生@iM網欄】野生動物園 動物大遷徙（下）
【山地悠遊人生@iM網欄】與地獄-有比較才會產生忌妒和痛苦(3)
2021/10/03
【山地悠遊人生@iM網欄】與地獄-有比較才會產生忌妒和痛苦(3)
檸檬 海豚 蝴蝶 經濟 厄瓜多爾 首都 導遊

下一篇文章

【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
【樓市熱話】買樓準備簽約 因業主一句「風水好 我要求加價！」 買家頓失方寸
【樓市熱話】買樓準備簽約 因業主一句「風水好 我要求加價！」 買家頓失方寸
【秋天好去處】元朗「全新」度假營人均$460 3歲小朋友免費 有10款主題小屋「打卡」 一起在星空下BBQ
【秋天好去處】元朗「全新」度假營人均$460 3歲小朋友免費 有10款主題小屋「打卡」 一起在星空下BBQ
【利財筆記】恒大新世界 負債沉重
【利財筆記】恒大新世界 負債沉重
世糧署再籲Elon Musk捐錢　稱數日內公布方案
世糧署再籲Elon Musk捐錢　稱數日內公布方案
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款