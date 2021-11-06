【ViuTV吉祥物】ViuTV鎮台之寶除了姜濤 仲有佢...生啤負責氹人開心只送不賣

ViuTV今年愈來愈旺，除了節目愈來愈受歡迎、姜濤受歡迎、MIRROR受歡迎，連帶其吉祥物Sound Bear（生啤）都吸引了大批粉絲。生啤在2017年「出生」，成為了ViuTV吉祥物，由於生啤肥嘟嘟、白雪雪，當初被指是模仿魯庭暉的樣貌來設計。

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上月，生啤正式「升職」成為了ViuTV高層，因為新一代吉祥物Sound Choice（生菜）亦於早前ViuTV 2022節目巡禮中隆重登場。由於在過去一些節目中曾出現過「炸生啤」的場面，粉絲們紛紛說生菜的出現，可以為生啤分擔了。

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生啤自成為了ViuTV的吉祥物之後，便深受歡迎，Viutv曾多次舉辦掃印花換禮物，生啤都很快便被一掃而空，就以7月份《夏日電視賞》掃印花換領生啤毛公仔和精品為例，觀眾要在廣告時段於電視熒幕掃印花，集齊數量就可換取心儀產品，由於數量有限，很多產品旋即被掃空，有人看中生啤有價有市，竟放在拍賣平台出售，售價被炒至 1,000 元一隻。

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有見及此，很多粉絲都表達出意願希望能擁有，亦經常在魯庭暉IG留言，希望他能多加考慮把生啤等的周邊產品商品化，好讓粉絲不用搶也能直接買到，同時也能為ViuTV開拓一個賺錢渠道。

既然創新需要投放大量成本，而過去也有不少節目提及製作成本有限要「慳住 駛」，如果粉絲們都樂於用錢買心頭好，那何樂而不為呢？

不過，魯庭暉坦言目前未有此計劃，「我們是一個媒體，本業是創作和做好內容，生啤的出現是希望讓大家快樂就可以了，他還年青未需要出來賺錢，只要負責氹人開心，間中出現就好了。你說會否計劃拿去賣，這又不是我們專注的事，我不是完全否定，但我們確實無考慮過這樣做，目前還是先專注在製作上，如果可以在能力範圍內就做些出來送給大家。」

語畢，魯庭暉提議大家可以多些收看ViuTV節目，見多些生啤，也是另一種的擁有。

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記者：張以正